سفير فلسطين بالأمم المتحدة: ممتنون لأشقائنا بمصر على المساعدات الإنسانية لغزة

أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، عن تقديره للموقف المصري، بشأن توفير المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، قائلا: «نحن ممتنون لأشقائنا في مصر الذين يلعبون دورا رئيسيا؛ للسماح بدخول المئات من الشاحنات، ولا زلنا بحاجة إلى المزيد».

ونوه خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات المجموعة العربية بالأمم المتحدة، إلى ارتفاع عدد شهداء ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 17 ألف فلسطيني وحوالي 65 ألف مصاب وجريح.

ولفت إلى أن 70 % من حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء، منوها أنها الحصيلة الأكبر للضحايا من الأطفال منذ إنشاء الأمم المتحدة.

ودعا إلى محاكمة «حكومة الهمج الإسرائيلية» على جرائمها ضد حقوق الإنسان، مستهجنا موقف المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: «لم نر إلى الآن مذكرة اعتقال واحدة للذين يرتكبون الجرائم بحق الأطفال، أو إزاء الدمار الكامل والعقاب الجماعي ضد الملايين بقطاع غزة».

وثمن موقف الحكومة القطرية إزاء صفقة إطلاق تبادل الأسرى الأخيرة، لافتا إلى اعتقال سلطات الاحتلال 8 آلاف فلسطيني داخل سجونها، مطالبا في الوقت ذاته بتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين بسجون الاحتلال.