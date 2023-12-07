سائقو القطارات في ألمانيا يبدأون إضرابهم التحذيري بقطاع نقل البضائع

بدأت نقابة سائقي القطارات الألمان (جي دي إل) مساء اليوم الخميس، ثاني إضراباتها التحذيرية في إطار صراع الأجور مع شركة السكك الحديدية دويتشه بان وشركات أخرى.

وأكد متحدث باسم شركة السكك الحديدية أن سائقي قطارات نقل البضائع أضربوا عن العمل اعتبارا من الساعة السادسة مساء كما تم الإعلان عنه مسبقا، ومن المنتظر أن يبدأ إضراب السائقين في قطاع نقل الركاب اعتبارا من الساعة العاشرة مساء. ومن المنتظر أن يستمر الإضراب حتى العاشرة من مساء غد الجمعة.

ومن المتوقع حدوث اضطرابات حتى قبل بدء الإضراب، ومن المتوقع أن تكون له آثار غير مباشرة بعد ذلك. وسيتم تطبيق جدول زمني للطوارئ مع خفض الخدمات بشكل كبير خلال الإضراب.

وتم دعوة العاملين في شركة دويتشه بان، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية في الضواحي "إس بان" في برلين وهامبورج وكذلك شركات " ترانسديف" و "آه كيه إن" و "سيتي- بان كيمنتس" وغيرها من شركات السكك الحديدية للدخول في الإضراب.

وتريد النقابة زيادة الضغط في جولة المفاوضات الجماعية الحالية.

وتطالب النقابة بتخفيض ساعات العمل لعمال المناوبة. وأدانت النقابة الشركات قائلة إن "أرباب العمل ليسوا مستعدين لمنح الموظفين التقدير الذي يستحقونه على العمل الذي قاموا به".

ومع ذلك، يمكن للركاب على الأقل أن يتنفسوا الصعداء من ناحية واحدة، حيث قالت النقابة إنه لن يكون هناك المزيد من الإضرابات خلال فترة العطلات الرسمية المزدحمة.