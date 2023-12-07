الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 405 ملايين دولار

أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 405 ملايين دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 34% من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

وأفاد المكتب نقلا عن وزارة الصحة في غزة، بأن 16248 فلسطينيا في غزة استشهدوا منذ السابع من أكتوبر، نحو 70% منهم من النساء والأطفال، فيما هناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، فيما بلغ عدد الجرحى في غزة 43616 جريحا.

وفي هذا الصدد، ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "نمط الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية أو تؤثر عليها يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، ويزيد بشكل كبير من خطر ارتكاب جرائم فظيعة".