قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تخاطر بخلق "فيتنام ثانية" في أوكرانيا.

وأضاف ناريشكين، في مقال كتبه لمجلة "رازفيدتشيك" الروسية، أن "الولايات المتحدة تخاطر في نهاية المطاف بخلق "فيتنام ثانية" لنفسها، والتي سيتعين على كل إدارة أمريكية جديدة التعامل معها، حتى يأتي شخص عاقل إلى حد ما إلى السلطة في واشنطن، ولديه ما يكفي من الشجاعة والتصميم لإغلاق هذا الفم المفتوح (أوكرانيا)"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال ناريشكين "هناك احتمال كبير أن يؤدي المزيد من الدعم للمجلس العسكري في كييف، إلى تسريع تراجع الهيمنة الغربية، خاصة مع الأخذ في الاعتبار "السمية" المتزايدة للقضية الأوكرانية على إطار الوحدة عبر الأطلسي والمجتمع الغربي ككل، مضيفا أن أوكرانيا نفسها ستستمر في التحول إلى "ثقب أسود" يمتص الموارد المادية والبشرية".

وتابع ناريشكين "فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، يمكن للمرء أن يتوقع أن السياسيين الغربيين، بسبب الاستحالة الموضوعية لتحقيق نصر عسكري على بلدنا، سيحاولون إطالة أمد القتال قدر الإمكان على أمل استنفادنا التدريجي في النضال المرهق للإمكانات".

وقال ناريشكين "سيحقق الغربيون ذلك من خلال مجموعة من التدابير الاقتصادية والعسكرية الدبلوماسية، بما في ذلك ضغط العقوبات والإمداد المستمر بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف".