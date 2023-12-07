أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إدانة بلادها المطلقة لأعمال العنف التي تمارسها مجموعات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وتابعت خلال تصريحات لـ«العربية» مساء الخميس، «ندعو إسرائيل إلى تحمل مسئوليتها، والعمل على وقف أعمال العنف وملاحقة مرتكبيها».



وأعلنت عن اعتزام فرنسا تبني إجراءات على المستوى السياسي؛ تشمل منع مرتكبي هذه الجرائم من السفر إليها وتجميد أصولهم المالية، بالإضافة إلى دفع وزيرة الخارجية إلى تبني إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل.



وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى استشهاد 273 فلسطينيا في الضفة الغربية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين منذ السابع من أكتوبر، فضلا عن هدم المدارس وإجبار سكان القرى والبلدات على إخلاء منازلهم.



وتشهد الأيام الأخيرة ارتفاعا حادا في هجمات إطلاق المستوطنين المسلحين الرصاص على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية؛ الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إدانة العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون والمطالبة بمحاكمتهم.