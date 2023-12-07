صحة دمياط تختتم حملة «قطرة دم = حياة» من أجل غزة

اختتمت مديرية الصحة بدمياط، حملة التبرع بالدم في محافظة دمياط، التي بدأت صباح اليوم، حتي الساعة التاسعة مساء، والذي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدمياط من أجل غزة، بعنوان « قطرة دم = حياة» بمشاركة الكيانات الشبابية في الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، في ميدان الساعة وسط دمياط.

وأوضح الدكتور محمد السباعي جمعة، مدير الوحدات الصحية، في لقاء معه اليوم، أن الحملة شهدت مشاركة واسعة من أهالي دمياط، إضافة إلى مشاركة شباب الجامعات، وأعضاء النقابات العامة، ومشاركة الفئات العمالية داخل المحافظة، وتجهيزات عديدة قدمها التحالف الوطني لراغبي المشاركة في الحملة، وتجهيز مقاعد للمتبرعين، إضافة إلى إعداد فحص شامل للمتبرع قبل المشاركة، للتأكد من استعداده للتبرع بالدم دون خطورة.

وأضاف « جمعة » أنه يتم فحص الجميع جيدا قبل التبرع، للتأكد من عدم تعرضه لأية مخاطر أثناء التبرع بالدم، ونسعي إلى توصيل رسالة بطريقة بسيطة، من خلال مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات، والجميع هنا كان حريصا على المشاركة من أجل دعم أهالي غزة.