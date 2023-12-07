 هيثم شعبان: غياب التوفيق وراء تعادل الداخلية أمام المقاولون العرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيثم شعبان: غياب التوفيق وراء تعادل الداخلية أمام المقاولون العرب

محمد ثابت
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 12:00 ص | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 12:00 ص

قال هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، إن غياب التوفيق أفقد الفريق نقطتين أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي انتهي بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وأضاف شعبان خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد» : «لعبنا أمام المقاولون العرب من أجل الثلاث نقاط، واللاعبون نفذوا التعليمات فيما يخص الشق الدفاعي، وهناك تحسن ملحوظ من مباراة إلى أخرى، وتحسنا في التحولات والخروج بالكرة».

وواصل شعبان تصريحاته، أداء الفريق تحسن في الشوط الثاني وقدمنا مباراة جيدة أمام المقاولون العرب، مؤكداً أن هدفه الدخول في المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري، والابتعاد عن منطقة الهبوط، واللاعبون يعملون من أجل ذلك ونسعى لتحقيقه.


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