تفاصيل ملف ألمانيا لاستضافة مونديال السيدات 2027

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قال باتريك كيسكو، مدير ملف ألمانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2027، إن تنظيم بلاده للمونديال بالاشتراك مع هولندا وبلجيكا، سيدر إيرادات كبيرة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وكرة القدم النسائية.

وأضاف كيسكو قبل تقديم الملف إلى فيفا غدا الجمعة بمدينة زيورخ الألمانية: "أملنا الكبير هو أن نتمكن من تحقيق الكثير من الناحية الاقتصادية، سنوضح لفيفا أن كأس العالم ستحقق نجاحا ماليا في بلداننا".

ويتضمن الملف الألماني إقامة مباريات البطولة بمدن جيلسنكيرشن ودورتموند ودوسلدورف وكولونيا، بجانب عدد آخر من الملاعب في هولندا وبلجيكا.

ويرى اتحاد الكرة الألماني، الذي سبق له تنظيم مونديال السيدات عام 2011، أن مفهومه للمسافات القصيرة والاستدامة في "منطقة مدمجة" هو بمثابة ورقة رابحة أخرى للملف.

ويلقى الملف الألماني لتنظيم مونديال 2027 للسيدات منافسة من البرازيل، وكذلك الولايات المتحدة والمكسيك، اللتان تقدمتا بملف مشترك.

وكانت نسخة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت بأستراليا ونيوزيلندا في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، شهدت تحقيق إيرادات قياسية بلغ مجموعها 570 مليون دولار.

وقال كيسكو: "سنزيد هذا المبلغ بشكل كبير. لا أعرف ما إذا كان بوسع البرازيل والولايات المتحدة والمكسيك تحقيق ذلك".

وسيتم كشف النقاب عن مستضيف البطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا بالعاصمة التايلاندية بانكوك في 17 مايو القادم.

وتستضيف الولايات المتحدة النسخة القادمة لكأس العالم للرجال عام 2026 بالاشتراك مع المكسيك وكندا، علما بأنها سبق له تنظيم مونديال السيدات أيضا عامي 1999 و2003، في حين لم تنظم أمريكا الجنوبية كأس العالم للسيدات من قبل.

يذكر أن جنوب أفريقيا انسحبت مؤخرا من الترشح لتنظيم مونديال 2027 للسيدات.