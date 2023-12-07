الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف سيارات الإسعاف تماما في شمال غزة وخروج 28 مستشفى من أصل 35



كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل، عن مستجدات الأوضاع الإنسانية، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة لليوم الـ62.



وأوضح خلال مداخلة عبر «زووم»، لفضائية «سكاي نيوز»، مساء الخميس، أن هناك 28 مستشفى داخل غزة خرجت عن الخدمة من أصل 35، منوها بأنه مع استمرار منع وصول الوقود إلى شمال غزة وشاحنات المساعدات، توقفت سيارات الإسعاف تماما عن الخدمة، وجرت الاستعاضة عن ذلك بعمل نقاط طبية متقدمة في الشجاعية وأماكن أخرى.

ولفت إلى أنه في ظل انحدار مستوى المساعدات والخدمات الطبية للمصابين، نزح حوالي 13 ألف نازح بمقر خان يونس مع مستشفى الأمل، موضحا أنه هذا المكان عبارة عن 3 مبان، ما يؤدي لزيادة الضغط على الكوادر الطبية العاملة في هذا المستشفى.

وأوضح أنه مع دخول مستشفى الشتاء الأوضاع الإنسانية تزداد تعقيدا، بالإضافة إلى انتشار الأمراض التنفسية والجلدية والجهاز الهضمي، مشددا على أن هناك 70% من الشهداء من النساء والأطفال، نتيجة عمليات القصف والأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة.

وأشار إلى أن المناطق القريبة منها القوات البرية يصعب وصول الطواقم العاملة بالإسعاف، ما يؤدي إلى محدودية تقديم الخدمات، مشددا على أن الوقود هو أبرز الاحتياجات العاجلة بحسب ما يجري رصده على الأرض؛ من أجل تشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف، ولأغراض التدفئة في ظل دخول فصل الشتاء، وعدم وفرة ملابس واغطية مع المواطنين.

هذا إلى جانب الحاجة الماسة للمواد المستخدمة في الإنقاذ، والمياه الصالح للشرب والغذاء والدواء.



https://www.youtube.com/watch?v=wDB147lKmV8