ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين في غزة إلى 87 قتيلا

ارتفع عدد القتلى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال التوغل البري داخل قطاع غزة اليوم الخميس إلى 87 قتيلًا.

ويشار إلى أن هذا أكبر عدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال في عملية عسكرية منذ حرب لبنان في 2006، عندما لقي 121 جنديا حتفهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

ونشبت حرب بسبب الهجوم المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ولقي أكثر من 1400 شخص حتفهم إثر الهجوم في الكيان الصهيوني، وتم اقتياد 240 شخصا آخر إلى غزة كرهائن وأسرى.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس أن عدد الشهداء الفلسطينيين خلال شهرين من القتال بين إسرائيل ومقاتلي حركة حماس ارتفع إلى 17177 شهيدًا.