قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عجز الميزانية الروسية بلغ خلال أول 11 شهرًا من العام الحالي 787 مليار روبل بما يعادل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي لروسيا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن وزارة المالية الروسية لم تصدر بيانات الميزانية للفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين.



وفي 7 نوفمبر الماضي أعلنت وزارة المالية وصول عجز الميزانية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى 1.235 تريليون روبل.



وفي أواخر الشهر الماضي أعلن البنك المركزي الروسي اعتزامه استئناف شراء العملات الأجنبية من السوق المحلية لصالح صندوق الثروة السيادي الروسي اعتبارا من يناير المقبل.



وقال البنك المركزي في بيان، إن حجم المشتريات سيتوقف جزئيا على ما تسمى بالقاعدة المالية، التي توجه وزارة المالية الروسية لشراء العملات الأجنبية لخزانتها بمجرد أن تتجاوز إيرادات تصدير النفط والغاز الطبيعي الشهرية مستوى معينا يحدده قانون الميزانية العامة لروسيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي سيضع في الحساب الكمية التي تنفقها وزارة المالية من صندوق الثروة السيادي لتغطية عجز الميزانية والاستثمار في الأصول المالية الروسية، بالإضافة إلى مشتريات العملات الأجنبية التي كان يجب أن تتم في الشهر السابق، لكن تم تأجيلها بسبب تذبذب سعر الروبل الروسي في سوق الصرف.



يذكر أن بنك روسيا المركزي يجري تعاملات في سوق الصرف المحلية إلى جانب وزارة المالية وفقا لقواعد الميزانية، والتي تستهدف بشكل أساسي حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع.