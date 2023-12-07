تراجع إنفاق الأسر الهولندية في أكتوبر

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أظهرت بيانات صادرة عن المكتب المركزي الهولندي للإحصاء، أن إنفاق الأسر الهولندية تراجع للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، رغم كونه تراجعا طفيفا.

وانخفض استهلاك الأسر بواقع 2ر0% على أساس شهري في أكتوبر، عقب تراجع بواقع 9ر1 % الشهر السابق.

وفي أكتوبر، اشترت الأسر سلعا أقل ولكن استهلكت خدمات أكثر، مثل التأمين والنقل العام والتردد على مطعم أو فعالية أو مصفف شعر.

وتراجع استهلاك الأغذية والمنشطات بواقع 4ر2 % بينما نما استهلاك الخدمات بواقع 3ر0 %.

ووفقا لآلية "كونسمبشن رادار" التابعة لمكتب الإحصاء المركزي، كانت ظروف الاستهلاك في نوفمبر مواتية بشكل أقل من أكتوبر.