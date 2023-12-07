تراجع إنفاق الأسر الهولندية في أكتوبر

أظهرت بيانات صادرة عن المكتب المركزي الهولندي للإحصاء، أن إنفاق الأسر الهولندية تراجع للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، رغم كونه تراجعا طفيفا.
وانخفض استهلاك الأسر بواقع 2ر0% على أساس شهري في أكتوبر، عقب تراجع بواقع 9ر1 % الشهر السابق.
وفي أكتوبر، اشترت الأسر سلعا أقل ولكن استهلكت خدمات أكثر، مثل التأمين والنقل العام والتردد على مطعم أو فعالية أو مصفف شعر.
وتراجع استهلاك الأغذية والمنشطات بواقع 4ر2 % بينما نما استهلاك الخدمات بواقع 3ر0 %.
ووفقا لآلية "كونسمبشن رادار" التابعة لمكتب الإحصاء المركزي، كانت ظروف الاستهلاك في نوفمبر مواتية بشكل أقل من أكتوبر.