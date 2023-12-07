تصدير 1097 حاوية مكافئة من ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة متنوعة، بينما غادرته 14 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 34 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة 35412 طن تشتمل على 10257 طن رمل، و 5258 طن أسمنت معبأ، و 11688 طن يوريا، و 8209 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37881 طن تشتمل على 5340 طن خردة، و 5716 طن حديد، و751 طن خشب زان، و 10631 طن قمح، و 3400 طن زيت طعام، و 8065 طن ذرة، و 1750 طن فول صويا، و 850 طن فلوسبار، و 3262 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1378 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1097 حاوية مكافئة، و الحاويات الوارد 62 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2184 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب و الغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129919 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 347661 طنًا .

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1335 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وتم تفريغ قطارين من عدد 25 حاوية 40 قدم، و شحن 50 حاوية 20 قدما قادمين من الإسكندرية و السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6042 شاحنة.