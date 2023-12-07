آثار استراتيجية صفر كوفيد الصينية تثير مخاوف المواطنين من القيود

تكشف أثار إجراءات مكافحة الأوبئة واسعة النطاق في الصين ندوبا كامنة لنظام سبب اضطرابا اجتماعيا نادرا، بعد سنة من إلغاء الرئيس الصيني شي جين بينج لاستراتيجية صفر كوفيد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأثارت تقارير بشأن عدم حذف بعض المقاطعات للأكواد الصحية الرقمية التي رصدت مجموعة من البيانات أثناء الجائحة، قلقا في الأسابيع القليلة الماضية.

وكتب أحد مستخدمي موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي "من الذي ما زال يرغب في العودة إلى الفترة المظلمة؟"، بعدما علم أن هذه التقنية ما زالت على التطبيق الحكومي في مقاطعة جواندنج جنوبي البلاد.

وحذفت منصة التدوينات القصيرة الصينية بعد فترة قصيرة وسما عن الموضوع، مشيرة إلى لوائح لم تسمها.

ورغم أن كود إشارة المرور لم يعد مطلوبا للسفر اليومي، إلا أن استمرار وجوده أثار مخاوف من احتمال إعادة الحكومة لفرض إجراءات تتبع واسعة النطاق فجأة.

وكانت الصين قد خففت قيود مكافحة فيروس كورونا في شهر ديسمبر العام الماضي، بعدما خرج مئات الشباب إلى شوارع بكين وشنغهاي للتظاهر ضد إجراءات الحكومة الصينية الصارمة لاحتواء فيروس كورونا في أكبر الاحتجاجات التي تشهدها الصين منذ عقود.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها نداءات بسقوط الحزب الشيوعي والرئيس شي جين بينج، وتم تداول لقطات من المظاهرات والهتافات على الإنترنت.