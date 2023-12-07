السوداني يرحب بشراكة عراقية سعودية لإنتاج الأسمنت

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رحب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بعقد الشراكة الموقع بين شركة الديار العراقية الخاصة والشركة الشمالية السعودية لصناعة الأسمنت كونها تفتح الطريق أمام شراكات مستقبلية لتشجيع القطاع الخاص بين البلدين.

وقال السوداني، خلال استقباله اليوم سفير المملكة العربية السعودية، لدى العراق عبد العزيز الشمري والرئيس التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار وممثلي الشركتين العراقية والسعودية، إن "هذه الشراكة تفتح الطريق أمام شراكات مستقبلية أوسع بين رجال الأعمال والشركات العراقية ونظيراتها السعودية".

وأضاف أن الحكومة العراقية تعمل على "تشجيع القطاع الخاص في العراق والسعودية نحو خلق المزيد من فرص العمل المشتركة والتنمية المستدامة، وتعضيد الترابط بين الاقتصاد العراقي واقتصادات دول الجوار".

وأثنى السوداني على توقيع أولى شراكات القطاعين الخاصين العراقي والسعودي بمجال الأسمنت التي جرت أمس الأربعاء برعاية مباشرة من صندوق العراق للتنمية.