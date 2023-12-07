 الإجراءات الصارمة ضد الهجرة في بريطانيا تخفض احتمال خفض الضرائب قبل الانتخابات - بوابة الشروق
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الإجراءات الصارمة ضد الهجرة في بريطانيا تخفض احتمال خفض الضرائب قبل الانتخابات

لندن (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 11:48 م | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 11:48 م

حذر مسؤول سابق في بنك انجلترا (البنك المركزي) من أن قواعد الهجرة الأشد صرامة، التي تطبقها حكومة المملكة المتحدة ستضر بالنمو وتقوض فرص وزير المالية في خفض الضرائب قبل الانتخابات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال مايكل ساندرز ، وهو مستشار كبير في شركة "أكسفورد إيكونوميكس"، إن الإجراءات الصارمة المفروضة على استخراج التأشيرات سيزيد من صعوبة ملء الوظائف الشاغرة ،على الشركات البريطانية و"قد يؤدي إلى خفض مكتب مسؤولية الميزانية لتوقعات النمو المحتمل".

وذكر ساندرز في مقابلة أن هذا بدوره يعني أن "الحد الأقصى الواضح الذي أتاح خفض الضرائب مؤخرا سيختفي في ميزانية مارس".

وأوضح وزير المالية جيرمي هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك أنهما يرغبان في خفض الضرائب الشخصية في مارس لتعزيز فرص حزب المحافظين قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

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