الخبراء في ألمانيا يحذرون من موجة إصابات بفيروس تنفسي

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قال معهد روبرت كوخ في ألمانيا إن البلاد تشهد موجة من الإصابات بالفيروس المخلوي التنفسي.

وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي بشأن الأمراض التنفسية المزمنة أمس الأربعاء أن الموجة الحالية بدأت في الأسبوع الذي بدأ في 20 نوفمبر الماضي.

وكتب المعهد أن الأطفال أقل من عامين هم "الأكثر تأثرا بالإصابات بالفيروس".

وحذر التقرير من أن الإصابات بفيروس كورونا ونزلات البرد بسبب فيروسات الأنف موجودة حاليا في ألمانيا، على الرغم من عدم وجود دلالات حتى الآن على تفشي وباء الإنفلونزا.

والأعراض الأولية للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي لدى الأطفال، هي سيلان الأنف وفقدان الشهية، وبعد ذلك الإصابة بألم في الحلق.

ويشار إلى أنه تم تسجيل موجة قوية من الإصابات بالفيروس المخلوي التنفسي في الكثير من المدن خلال الخريف والشتاء، مما مثل ضغطا على المستشفيات.