الأمم المتحدة تأسف لقرار إسرائيل عدم تجديد تأشيرة منسقتها في الأراضي الفلسطينية

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها البالغ وقلقها إزاء قرار إسرائيل عدم تجديد تأشيرة لين هاستينجز، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن تأشيرة هاستينجز من المقرر أن تنتهي في العشرين من الشهر الحالي، وإن الأمم المتحدة طلبت من الجانب الإسرائيلي إعادة النظر في القرار.

وأكد أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، «يثق بشكل كامل في الطريقة التي تؤدي بها هاستينجز، التي تشغل أيضا منصب نائبة منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، عملها»، معربا عن «خيبة أمل الأمم المتحدة وصدمتها بشأن الهجمات المستهدفة والشخصية الموجهة ضد لين هاستيجز التي عملت دائما بشكل مستقل ومحايد».

وأضاف: «عدم تجديد تأشيرات الموظفين المعينين من قبل الأمين العام يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والامتيازات والحصانات المكفولة لمسئولي المنظمة، ويمكن أن يعيق أيضا التواصل والعمل في المجال الإنساني في هذا المنعطف الدقيق».

بدوره، قال مارتن جريفيثس، وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية، إن «الحملة الراهنة ضد الزملاء في الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة تثير الانزعاج البالغ»، مشددا على أن «التشكيك في نزاهة من يعملون بلا كلل لإحداث تغيير، أمر مضلل وفي أسوأ الحالات خطير».

ووصف الهجوم على لين هاستينجز بشكل خاص، بأنه «شرير وغير مبرر»، مؤكدا فخره بالعمل معها ودعمه الكامل لها.