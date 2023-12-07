كشف محمد سالم، مساعد المرشح الرئاسي فريد زهران للشئون السياسية، عن التحضيرات الأخيرة للحملة قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 يوم السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له على قناة «تن»، مساء الخميس، أن هناك غرفة عمليات رئيسية تتبع الحملة؛ لمتابعة عملية التصويت للمصريين في الداخل، هذا إلى جانب غرف عمليات أخرى بالمحافظات، منوها بأن الحملة تستعد للترتيبات النهائية لمتابعة الحشد وعملية التصويت، وحث المصريين على التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة بالعملية الانتخابية.

وتابع: «نكرر دعوتنا للمواطنين المصريين بالتمسك بحقهم الدستوري، للمشاركة في العملية الانتخابية، ويختارون ما يروق لهم من أفكار وبرامج تناسبهم»، مؤكدا أن الحملة حرصت على إتاحة برنامج مرشحها الرئاسي فريد زهران على صفحتهم الرئيسية على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن البرنامج الانتخابي حرص تقديم رسائل مختلفة تمس المواطن المصري وحقيقة مشكلاته وأوجاعه، سواء مشكلات اقتصادية واجتماعية وإصلاح سياسي، ومن ثم وضع حلول عامة وتفصيلية بالبرنامج، مشددا على أن الحملة حرصت على تقديم برنامج مفصل وموجز للمصريين، وليست مجرد شعارات، احتراما للمواطن المصري، وحتى يصل لقراره عن اقتناع وتدقيق في البرامج والرؤى وليست تأثره فقط بعملية الإنفاق على الدعايا والإعلان.