العراق يؤكد دعم موقف الأمين العام للأمم المتحدة إزاء الانتهاكات في غزة

أكد العراق اليوم الخميس، دعمه لموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إزاء ما يحدث من انتهاكات صارخة في غزة وتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الأمين العام صلاحية لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، في بيان صحفي، إن الحكومة العراقية "تثني على ما أشار له جوتيرش في أنّ ما يحصل في غزة، منذ عدة أسابيع يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين".

وأضاف: "إننا في العراق نؤكد أن الكوارث التي حصلت بسبب هذا العدوان قد أدت إلى مأساة إنسانية تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقفها، ونبهنا، منذ اليوم الأول للعدوان في غزة، إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية المسئولة من أجل عدم انزلاق الأحداث إلى ما لا تحمد عقباه".

وحذر من أنّ "تبعات العدوان، الذي تقوم به قوات الكيان الغاصب، تسببت بسقوط الآلاف من الضحايا وليس من الإنصاف مساواة الضحية بالقاتل".

وقال المتحدث إن "ما يحصل منذ السابع من أكتوبر الماضي لا ينفصل عن تراكمات القهر واغتصاب الحقوق والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية".