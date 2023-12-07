 روسيا تعتقل مشتبها به بعد هجمات على قطارات شحن - بوابة الشروق
الجمعة 8 ديسمبر 2023 12:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

روسيا تعتقل مشتبها به بعد هجمات على قطارات شحن

(د ب أ)
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 11:19 م | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 11:19 م

اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي مواطنا من بيلاروس، 52 عاما، بتهمة تفجير قطاري شحن في منطقة أومسك بسيبيريا في أواخر نوفمبر الماضي.

وزعم جهاز الأمن الاتحادي أن الرجل نفذ الهجمات على قطارين ينقلان منتجات بترولية بإيعاز من أجهزة الأمن الأوكرانية كجزء من حملة لتخريب المجهود الحربي الروسي.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية مقطعا من شريط استجواب بالفيديو يعترف فيه رجل مجهول الهوية بمسؤوليته عن الهجمات على خط بايكال-أمور الرئيسي.

ويفترض أن الرجل تصرف بدعم من مشتبه به آخر من بيلاروس، يعيش في ليتوانيا.

وعزت وسائل الإعلام الأوكرانية مسؤولية الهجمات إلى جهاز الأمن السري في كييف نقلا عن دوائر أمنية.

وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، فإنهم يحققون الآن فيما إذا كان المشتبه به مسئولا أيضا عن هجمات أخرى مماثلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك