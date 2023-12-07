 استقالة زعيم مخضرم في حزب المؤتمر الوطني بجنوب أفريقيا: بسبب الفساد المستشري بالحزب - بوابة الشروق
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استقالة زعيم مخضرم في حزب المؤتمر الوطني بجنوب أفريقيا: بسبب الفساد المستشري بالحزب

جوهانسبرج - د ب أ
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 10:47 ص

استقال زعيم مخضرم في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بجنوب أفريقيا، بسبب ما وصفه بـ"الفساد المستشري" في الحزب.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن مافوسو مسيمانج، نائب رئيس رابطة المحاربين القدامى في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، انتقد الحزب في خطاب استقالة من ثلاث صفحات، أدرج فيه إخفاقاته، ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة في البلاد، وانتشار الجريمة، وانهيار سلطة الدولة وشركات الخدمات اللوجستية.

وقال مسيمانج: "يعاني حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ عدة أعوام من الفساد المستشري، مع عواقب مدمرة على حكم البلاد وحياة الفقراء".

وأوضح أن "سلسلة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية - الجريمة والبطالة والفقر- المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي المحبوب، ليست محرجة فحسب، ولكنها أيضا أكبر من أن يتم حصرها".

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