قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصاً على إنتظام وحسن سير العملية الانتخابية.

وأوضحت أن الإجراءات المُتخدة تتضمن:

1 - الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية.

2 - وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

3 - الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة.

4- وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات، وذلك على مدار اليوم للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى حرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها، ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.