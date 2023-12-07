رئيس وزراء تايلاند يجري محادثات لخفض زيادة مقترحة في رسوم الكهرباء بنسبة 12%

يجري رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافسين محادثات لخفض زيادة مقترحة في رسوم الكهرباء اعتبارا من يناير المقبل إلى 10ر4 بات تايلاندي لكل وحدة، أي أقل بنسبة 12٪ من الزيادة المقترحة سابقا البالغة 68ر4 بات/وحدة.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال سريتا، اليوم الخميس، إن هيئة تنظيم الطاقة اقترحت في البداية رفع رسوم الكهرباء للمستخدمين المنزليين والتجاريين، خلال الفترة من يناير إلى أبريل المقبلين ، لتبلغ 68ر4 بات/ وحدة، وهي "زيادة غير مقبولة".

وأضاف سريتا أن السعر المرجح الذي تمت مناقشته هو 20ر4 بات/وحدة.

وقال سريتا "ومع ذلك، قد يتم خفض رسوم الكهرباء إلى 10ر4 بات/وحدة."

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المستهلكين يدفعون حاليا 99ر3 بات / وحدة.