مقتل 5 أشخاص إثر اندلاع حريق في مبنى بجنوب باكستان

قالت الشرطة ورجال الانقاذ اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في مبنى مؤلف من عدة طوابق في كراتشي بجنوب باكستان، ما أدى لاحتراق مئات المحلات بالإضافة إلى شقق سكنية.

وقال المسئول بالشرطة ياسر أمير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الحريق بدأ في محل بالطابق الأرضي، وامتد لبقية المبنى في المدينة مساء أمس الأربعاء.

وقال إرشاد بوجتي، أحد مسئولي الانقاذ إنه تم إجلاء ما لا يقل عن 67 أسرة، تضم المئات من النساء والأطفال، من المبنى في عملية استمرت عدة ساعات.

وأوضح أمير أنه لم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق المروع، الثاني الذي يقع في المدينة خلال أقل من أسبوعين.