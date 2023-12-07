قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ناثان تيك، إن موقف الولايات «لا يدعم» عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة منذ بدء الصراع، مشيرا إلى معاناة المدنيين من كم هائل من الصعوبات؛ نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة على القطاع.



وبرر خلال مقابلة لـ«العربية» مساء الخميس، جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني تحت ذريعة استخدام حماس للمدنيين كدروع بشرية، قائلا: «أية صعوبات يواجهها المدنيون مثل النزوح، وعدم وصول المساعدات الإنسانية؛ بسبب حماس».



وادعى أن الولايات المتحدة سوف تستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع تهجير الفلسطينيين، مضيفا: «نحن نؤمن بنهاية المطاف وعلى المدى البعيد؛ أن الفلسطيني يجب أن يكون لديه دولة وهذا مطلب مشروع ومنصف يمكن له أن يتحقق بإطار حل الدولتين».



وتابع: «نواصل العمل على ضمان ألا تستخدم غزة مرة أخرى كمنصة للهجوم على إسرائيل مع السماح لإسرائيل باستخدام حقها في الدفاع عن النفس، لكن في ذات الوقت لا ندعم بأي شكل خطة تهجير الفلسطينيين».



وأوضح أن الولايات المتحدة ترى ضرورة أن تصبح غزة إلى جانب الضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، مشددا على ضرورة الأخذ برأي الشعب الفلسطيني والدول العربية فيما يتعلق بحكم غزة الفترة المقبلة.