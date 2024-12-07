مسئولون إسرائيليون كبار: انهيار بشار الأسد قد يغير واقع الشرق الأوسط

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئولين إسرائيليين كبار قولهم إن انهيار الرئيس السوري بشار الأسد تحول دراماتيكي قد يغير واقع الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر ذاتها أن تل أبيب تستعد لانهيار كامل للحكومة السورية، حيث تحدث المسؤولون الإسرائيليون عن رصد هروب جماعي لجنود النظام في جميع أنحاء سوريا، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن دمشق فقدت سيطرتها على الحدود مع إسرائيل، والتي تخضع لسيطرة شبه كاملة من الفصائل المسلحة.

كما قالوا إن حزب الله أرسل قوة رمزية إلى سوريا، لكنها -حسبهم- لن تستطيع مساعدة الأسد، وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أنها لا تلحظ تدخلا ملموسا من إيران أو روسيا أو حزب الله في سوريا.