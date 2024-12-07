نتنياهو يجتمع بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي لبحث الوضع في سوريا

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يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، مساء السبت، لمناقشة تطورات الحرب في سوريا، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلنت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا سيطرتها على مدينتي درعا والقنيطرة، جنوبي سوريا، على حدود إسرائيل في وقت سابق الجمعة والسبت على التوالي، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن انهيار الرئيس السوري بشار الأسد تحول دراماتيكي قد يغير واقع الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر ذاتها أن تل أبيب تستعد لانهيار كامل للحكومة السورية، حيث تحدث المسؤولون الإسرائيليون عن رصد هروب جماعي لجنود النظام في جميع أنحاء سوريا، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن دمشق فقدت سيطرتها على الحدود مع إسرائيل، والتي تخضع لسيطرة شبه كاملة من الفصائل المسلحة.