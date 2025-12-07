استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 3 آخرون في حدثين منفصلين قرب مدينتي قلقيلية وجنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء الأحد.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، "ارتقاء شهيد، وإصابتين إحداهما حرجة تم احتجازهم من قبل جيش الاحتلال، وإجبار طاقم الإسعاف على المغادرة" بمنطقة عزبة الطيب، قرب قرية عزون، شرق مدينة قلقيلية.

وفي بيان منفصل سبق هذا البيان، أشارت الجمعية إلى سماح الجيش لطواقمها بتقديم الإسعاف لاثنين من المصابين، مؤكدة وجود "شهيد في الموقع".

وفي حدث منفصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طفلا أصيب بشظايا رصاص أطلقه الجيش خلال اقتحام بلدة برقين، غرب مدينة جنين.

وأضافت أن "الطفل (12 عاما) أصيب بشظايا رصاص في ركبته، أثناء لعبه على دراجته".

وباستشهاد الفلسطيني قرب قلقيلية، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عامين إلى 1091، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب وأكثر من 21 ألف حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية.

وبالتزامن مع عامي الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب في غزة في 8 أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

بينما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على مدى عامين أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.



