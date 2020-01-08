الرئيس الأوكراني يحذر من التكهنات بشأن سبب سقوط الطائرة

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من التكهنات بشأن السبب الذي أدى لسقوط طائرة الركاب الأوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، مما أدى لوفاة جميع من كانوا على متن الطائرة.



وقال زيلينسكي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "أرجو من الجميع النأي بأنفسهم عن التكهنات ونشر تفسيراتهم غير المدققة بشأن الكارثة، إلى أن يتم نشر معلومات رسمية".



وأعلن الرئيس الأوكراني أنه سيتم نشر قائمة بأسماء ضحايا الطائرة المنكوبة، وقال: "سنوضح من الذي كان حقا على متن الطائرة، حتى لا يكون هناك تباين".



وكانت هيئة الطيران الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن الطائرة سقطت بسبب عطل فني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "خبر" الإيرانية، استنادا إلى بيانات الهيئة، دون أن توضح السبب الذي استندت إليه الهيئة في تقييمها.



وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت صباح اليوم الأربعاء تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني".



وذكرت وكالة لأنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار كييف الأوكراني وتحطمت في مطار الإمام الخميني الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وأضافت أن الطائرة كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها.



ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.