دراسة: بريطانيا ضمن أكثر الدول التي تعاني من التمييز بين الأعمار

كشفت دراسة حديثة عن أن بريطانيا تعد واحدة من أكثر الدول التي تعاني من التمييز بين الأعمار في العالم، حيث ازدادت الانقسامات بين الأجيال خلال العقد الماضي، فوفقا لتقرير برنامج "United for All Ages" -وهو برنامج اجتماعي يعمل على كيفية تواصل كبار السن بالشباب ومؤلف الدراسة- لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء ما أسماه بـ"الفصل العنصري" الذي يقسم البلاد.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أفادت الدراسة التي أجراها البرنامج، بأن الأشخاص كبار السن غالباً ما يكون لديهم اتصالا قليلا بالأجيال الأخرى خارج عائلاتهم، وأن الانقسامات نمت جزئياً نتيجة اتجاهات سوق الإسكان، حيث تتركز الثروة بين الأجيال الأكبر سناً التي تميل إلى العيش في المدن والمناطق الريفية، بينما ينجذب الشباب نحو المدن.

تم إنشاء برنامج "United for All Ages" في عام 2010؛ لدعم المشاريع المشتركة بين الأجيال كوسيلة لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك أزمة الإسكان والقلق والوحدة.

ويسلط البرنامج -عبر تقريره المعنون بـ"معاً في عام 2020"- الضوء على التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا في كسر الفوارق، مع تزايد عدد المبادرات بين الأجيال، بما في ذلك المشاريع التي تجمع أطفال المدارس ودور الحضانة مع كبار السن في دور الرعاية.

ودعا التقرير إلى أن تصبح دور الرعاية مراكز مجتمعية لتوفير مساحات للأنشطة المجتمعية بين الأجيال، وزيادة فرص المشاركة المنزلية لتعزيز الحياة بين الأجيال، فيما قال ستيفن بيرك، أحد مدراء البرنامج، إن العقد الماضي شهد انفصالًا وانقسامًا كبيرًا، وأن المزيد من الاختلاط بين الأجيال هو السبيل لبناء الثقة والتفاهم بين المجتمع، وأن ذلك يتحقق بفعل الرؤية والطموح برفقة الإرادة السياسية والقيادة محلياً ووطنياً.