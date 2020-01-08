 رئيس وزراء كندا يتعهد بكشف دقيق عن ملابسات حادث الطائرة الأوكرانية - بوابة الشروق
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رئيس وزراء كندا يتعهد بكشف دقيق عن ملابسات حادث الطائرة الأوكرانية

أوتاوا - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 7:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 7:13 م

وعد جاستين ترودو، رئيس الوزراء الكندي، أهالي الضحايا الكنديين في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، بكشف دقيق عن ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من طهران اليوم الأربعاء.

ونُقِلَ عن ترودو قوله اليوم: "ستواصل حكومتنا التعاون بشكل وثيق مع شركاء دوليين لضمان التحقيق، على نحو دقيق في الحادث، والإجابة على أسئلة الكنديين".

وأضاف ترودو أن وزير خارجيته فرانسوا-فيليب شامبان يجري اتصالات مع الحكومة الأوكرانية وسلطات أخرى مهمة.

وقدم ترودو العزاء لذوي الضحايا.

يشار إلى أن حادث الطائرة البوينج 737، أسفر عن مقتل كل من كان على متنها والذين بلغ عددهم 176 شخصا، بينهم 63 كنديا.


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