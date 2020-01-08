«الصرف الصحي» بالإسكندرية يدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار بالكيلو 23

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دفع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء بعدد من سيارات الكسح و الشفط إلى الكيلو 23، وتفقد التمركزات الرئيسية بكوبري المكس.

وتفقد محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، أعمال شفط مياه الأمطار بمنطقة عبدالقادر غرب المدينة، بالتزامن مع شفط المياه من مدرسة الدخيلة ومدرسة الناصرية بنين.

وأعلنت غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي أن كمية الأمطار تصل إلى 25 مليمتر ومتوقع استمرار سقوطها غدا الخميس و الجمعة.

وشهدت المحافظة طقسا شديد البرودة مع بداية نوة الميلاد التي من المفترض أن تنتهى 12 يناير الجاري لتبدأ نوة الفيضة الكبرى.