العراق تخطف تعادلا صعبا من أستراليا في افتتاح أمم آسيا تحت 23 عاما

نجح المنتخب العراقي في خطف تعادل صعب من نظيره الأسترالي 1/ 1 ، اليوم الاربعاء، في افتتاح كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، والتي انطلقت اليوم في تايلاند وتستمر حتى 26 من يناير الجاري.

وتقدم المنتخب الاسترالي عن طريق ريني بيسكوبو في الدقيقة 62، قبل أن يسجل محمد نصيف هدف التعادل للفريق العراقي في الدقيقة 76.

ويلعب المنتخبان في المجموعة الأولى من المنافسات والتي تضم إلى جانبهما كل من تايلاند (البلد المستضيف) والبحرين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وبدأت المباراة بأداء ضاغط من جانب الفريقين، حيث سعى كلاهما إلى تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات الأخر، ويجعله الأوفر حظًا في حسم اللقاء لصالحه.

وفي الدقيقة الثامنة جاءت أول فرص المباراة للمنتخب الأسترالي عن طريق ريني بيسكوبو الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق ضربة حرة لكن الكرة مرت أعلى عارضة الحارس علي كاظم.

وعاد اللاعب ذاته ليهدد مرمى العراق مجددا، حينما سدد كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكن كاظم نجح في الإمساك بها في الدقيقة 13.

وواصل بيسكوبو تألقه في المباراة وكاد أن يوقع على الهدف الأول للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 19، حينما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة زاحفة لكنها مرت إلى جانب القائم الأيسر للحارس العراقي.

وبمرور الوقت قلل المنتخب الأسترالي من ضغطه على نظيره العراقي، واكتفى بتمريرات في وسط ملعبه دون دخول منطقة الجزاء وتشكيل خطورة على المرمى، الأمر الذي لم يستغله المنتخب العراقي ولم ينجح في شن هجمة خطيرة على المرمى .

وفي الدقيقة 34 سدد المدافع مصطفي جيبور كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته كانت عالية تمامًا وبعيدة عن مرمى المنتخب الأسترالي.

وجاءت أخطر فرص المنتخب العراقي في الدقيقة 37 عن طريق حسين جبار الذي سدد كرة قوية من ضربة حرة مباشرة، لكنها جاءت إلى جانب القائم الأيمن للحارس الأسترالي.

ولم تشهد باقي أحداث الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي بين العراق وأستراليا.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الاسترالي محاولاته من أجل تسجيل الهدف الأول، لكن كاظم الحارس العراقي كان يبعد الخطر في كل محاولة خطيرة.

وفي الدقيقة 54 سدد كونور ميتكالف لاعب وسط المنتخب الاسترالي، كرة من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت إلى جانب القائم الأيمن لكاظم.

واستمرت المحاولات الأسترالية، ونجح في تحقيق مبتغاه بتسجيل الهدف الأول عن طريق بيسكوبو، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، عبر ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 62.

وحاول المنتخب العراقي تعديل النتيجة عن طريق شن الهجمات على مرمى جلوفر ، لكن الأخير تألق في الذود عن مرماه ومنع العراقيين من تسجيل هدف التعادل في أكثر من مناسبة.

وأسفرت المحاولات العراقية عن تسجيل هدف التعادل عن طريق المهاجم محمد نصيف في الدقيقة 76 ، بعد أن سدد كرة ذكية من خارج منطقة الجزاء، لم ينجح توم جلوفر حارس مرمى المنتخب الأسترالي في التصدي لها، لتصطدم الكرة بالقائم الأيسر ثم تعانق الشباك.

وواصل المنتخب العراقي تشكيل الخطورة على مرمى أستراليا، لكن جلوفر ظل سدًا منيعًا لهجمات الفريق العراقي.

وأضاع نصيف فرصة تسجيل الهدف الثاني للمنتخب العراقي، حينما انفرد بمرمى جلوفر، لكنه سدد الكرة بعيدًا عن مرمى الحارس الاسترالي.

ولم ينجح كلا الفريقين في إضافة الهدف الثاني في المباراة، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل 1/ 1 .