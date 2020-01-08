خان: باكستان لن تكون جزءا من أي صراع

قرر رئيس وزراء باكستان عمران خان، إيفاد وزير خارجيته شاه مسعود قريشي لزيارة كل من إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لإبلاغ قادتها بـ"استعداد باكستان القيام بدورها لإحلال السلام، ولكنها لن تكون أبدا مرة أخرى جزءا من أى حرب".

وقال خان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلها موقع "جيو نيوز" الباكستاني مساء اليوم الأربعاء: "لقد طلبت من وزير الخارجية قريشي زيارة كل من إيران والمملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة للقاء وزراء الخارجية بهم".

وأضاف خان أنه طلب أيضا من رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الجنرال قمر جاويد باجوا "الاتصال بالقادة العسكريين المعنيين لنقل رسالة واضحة: باكستان على استعداد أن تلعب دورها فى تحقيق السلام، ولكنها لن تكون أبدا جزءا من أى حرب".

وكان خان قد أعرب في وقت سابق اليوم عن قلقه العميق إزاء التوتر الأخير في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ودعا إلى خفض التصعيد بينهما، مشددا على أن باكستان لن تكون جزءا من أى صراع.