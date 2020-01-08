 باكستان تحث مواطنيها على الحذر عند زيارة العراق - بوابة الشروق
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باكستان تحث مواطنيها على الحذر عند زيارة العراق

إسلام أباد - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 5:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 5:06 م

طلبت باكستان من مواطنيها توخي أقصى درجات الحذر في حالة اعتزامهم زيارة العراق، وذلك في أعقاب الهجمات التي شنتها إيران اليوم الأربعاء على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية .

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "نظرا للتطورات الأخيرة والوضع الأمني السائد في المنطقة، يُنصح الرعايا الباكستانيين بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء التخطيط لزيارة العراق في هذه المرحلة".

وجاء في البيان: "ننصح (الباكستانيين) الموجودين بالفعل في العراق بالبقاء على اتصال وثيق بسفارة باكستان في بغداد".

وكانت باكستان قد ذكرت في وقت سابق أنها لن تتخذ موقفا داعما لأي طرف في المواجهة المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي.

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