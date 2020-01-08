الهند تتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد خلال العام الحالي

أظهرت أحدث تقديرات وزارة الإحصاء الهندية استمرار تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الهندي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت الوزارة أنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 5% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 8ر6% للعام الماضي، وهو ما جاء متفقا مع تقديرات بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) ومحللي وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت بلومبرج إلى أن معدل النمو المتوقع للعام الحالي سيكون الأقل منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008، مضيفة أن تعافي الاقتصاد الهندي يحتاج إلى سياسات اقتصادية داعمة للنمو.

كانت بيانات الحكومة الهندية الصادرة قد أشارت إلى نمو الاقتصاد خلال الربع السنوي من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي بنسبة 5ر4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو أقل نمو سنوي للاقتصاد خلال أكثر من ست سنوات.

في الوقت نفسه، جاء معدل النمو أقل من توقعات المحللين التي كانت حوالي 7ر4% من إجمالي الناتج المحلي.

جاء تباطؤ الاقتصاد الهندي في ظل شهور من البيانات الاقتصادية المتراجعة بما في ذلك ضعف الطلب الاستهلاكي والاستثمارات الخاصة وتراجع الصادرات والناتج الصناعي.

وكانت الحكومة قد أعلنت مجموعة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد خلال الشهور الماضية والتي تراوحت بين إلغاء زيادة الضرائب على المستثمرين الأجانب ودمج البنوك التابعة للدولة وخفض ضرائب الشركات.