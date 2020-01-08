تقرير: السراج غادر بروكسل إلى طرابلس ولن يزور روما

قال مصدر بوزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني لـ"بوابة الوسط" الليبية إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج غادر العاصمة البلجيكية بروكسل عند الساعة 30ر5 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، وهو في الطريق إلى العاصمة طرابلس.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اجتماع مرتقب مساء اليوم بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مع السراج، بعد لقائه في وقت سابق اليوم بالمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، بمقر الحكومة في العاصمة روما.

لكن قناة "ليبيا الأحرار" نقلت عن كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والمفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور نفيهم عزم السراج الاجتماع برئيس الوزراء الإيطالي.