التليفزيون العراقي: سقوط صاروخين في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

كشفت تقارير اعلامية عراقية مساء اليوم الأربعاء عن سماع دوي انفجارات واطلاق صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وذكر تلفزيون العراقية الرسمي أن صاروخين سقطا في محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء، وانطلاق صافرات الانذار.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء مغلقة منذ نحو 3 أشهر...والآن مروحيات تحلق في سماء المنطقة...ويأتي هذا القصف بعد ساعات من إطلاق فصيل عصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي تهديدات لاستهداف القوات الأمريكية.

يذكر أن المنطقة الخضراء تقع وسط بغداد وتضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الامريكية والبريطانية، وهي تتعرض بين فترة واخرى الى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون تؤدي في بعض الاحيان الى سقوط قتلى وجرحى والحاق اضرار مادية.



كما قال شهود من رويترز إنهم سمعوا دوي انفجارين مساء يوم الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد وأعقب ذلك إطلاق صفارات الانذار.



ولم يتضح بعد السبب وراء الانفجارين.



