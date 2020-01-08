رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أي استفزاز أمريكي جديد سيعقبه رد حاسم

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري اليوم الأربعاء أن أي اعتداء أمريكي جديد سيواجه برد أشد وحازم.

جاء ذلك في تصريحات لباقري نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) اليوم، إثر الهجوم الصاروخي الذي نفذته قوات حرس الثورة الاسلامية على قواعد الجيش الامريكي في العراق قال فيها "إن هذه العمليات تمثل جزءا بسيطا من قدرات القوات المسلحة الايرانية في الرد على الجريمة الامريكية الارهابية باغتيال الفريق قاسم سليماني، ومن الان فصاعدا فإن أي عدوان أمريكي جديد سيواجه برد أقوى وساحق وعلى مساحة أكبر".

وقال اللواء باقري "لقد آن الاوان للمسؤولين الامريكيين أن يدركوا قدرات الجمهورية الاسلامية على مساحة واسعة من جغرافية العالم ، وان ينتهجوا سلوكا عقلانيا ويسارعوا بسحب قواتهم الإرهابية من المنطقة".