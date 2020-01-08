محللون: الأرجنتين ستفي على الأرحج بمواعيد سداد ديونها في يناير الجاري

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من المرجح أن تفى الأرجنتين بمواعيد التزامتها الخاصة بسداد السندات الدولية في يناير الجاري، بعدما أصبح بإمكان وزارة المالية الوصول إلى احتياطي البنك المركزي، حسبما كتب محللون ببنك "بنكو بيلباو فيزكايا أرجنتينا"، في رسالة بحثية للعملاء.

ونقلت اليوم وكالة أنباء (بلومبرج) اليوم الثلاثاء عن الرسالة قولها إن من المرجح أن تسدد الأرجنتين الدفاعات في موعدها، لتمنح الفرصة لعقد مفاوضات مع حاملي السندات.

وكتب محللون أن "مدفوعات حامي السندات الدولية لشهري مارس أبريل ممكنة للغاية، نعتقد أن هناك احتمالا كبيرا أن يتم تسديدها أثناء إجراء المفاوضات".

يذكر أن على الأرجنتين تسديد سندات تقدر قيمتها بحوالي 700 مليون دولار بالعملة الصعبة في الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تبدأ المحادثات مع صندوق النقد الدولي في منتصف شهر يناير الجاري.