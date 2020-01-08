إجلاء سفير بولندا من العراق

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، مارتشين بشيداتش، اليوم الأربعاء، إجلاء سفير بلاده لدى العراق، بيت بينكس.

وقال بشيداتش للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن السفير عاد من العراق وهو اليوم يتواجد في وارسو".

وأضاف: "جنبا إلى جنب مع البريطانيين، الذين نشاركهم مبنى السفارة، قررنا، لأسباب أمنية، أن القرار الصحيح هو إعادة السفير إلى البلاد".

وأعلن الأمن العراقي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية، وأن بعض الصواريخ أصاب قاعدة عين الأسد الجوية حيث تتمركز قوات أميركية غربي البلاد، فيما تتصاعد التوترات مع إعلان إيران استهداف مواقع عسكرية أميركية.