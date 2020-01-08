ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للإكوادور بمقدار 220 مليون دولار في ديسمبر الماضي

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أظهرت بيانات البنك المركزي الإكوادوري الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنهاية ديسمبر الماضي بمقدار 220 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ بنهاية الشهر الماضي 4ر3 مليار دولار مقابل 18ر3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

كان صندوق النقد الدولي يتوقع وصول احتياطي النقد الأجنبي للإكوادور بنهاية العام الحالي إلى 5 مليارات دولار، وهو الرقم المستهدف وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد مع صندوق النقد.

في الوقت نفسه، فإن صندوق النقد الدولي كان يتوقع وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 8ر4 مليار دولار في بداية 2020.