«فن الأدب» لتوفيق الحكيم في طبعة أولى عن دار الشروق

صدر حديثًا عن دار الشروق، كتاب «فن الأدب»، للأديب توفيق الحكيم، رائد المسرح الذهني.

الأدب هو الكاشف الحافظ للقيم الثابتة في الإنسان والأمة، الحامل الناقل لمفاتيح الوعي في شخصية الأمة والإنسان، تلك الشخصية التي تتصل فيها حلقات الماضي والحاضر والمستقبل.

والفن هو المطية الحية القوية التي تحمل الأدب خلال الزمان والمكان.

والأدب بغير فن رسول بغير جواد في رحلة الخلود، والفن بغير أدب مطية سائبة بغير حمل ولا هدف، ولقد كان همي دائمًا محاولة الجمع بين الرسول وجوادہ، ولقد رأيت دائمًا الأدب مع الفن، والفن مع الأدب؛ لذا سميت هذا الكتاب «فن الأدب».

الجدير بالذكر أن توفيق الحكيم «1898-1987»، ساهم بما قدمه على مدار حياته من كتابات في إثراء الفكر العربي وتشكيل وعي أجياله، حتى أصبحت أعماله علامة بارزة في تاريخ الأدب على المستوى العربي والعالمي، بعدما ترجمت مؤلفاته إلى العديد من اللغات، منها: (الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية) وغيرهم.