 ترامب: لم تقع خسائر بشرية أمريكية أو عراقية خلال القصف الإيرانى - بوابة الشروق
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ترامب: لم تقع خسائر بشرية أمريكية أو عراقية خلال القصف الإيرانى

ترامب
ترامب
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 6:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 6:34 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية أو العراقية لم تتكبد أى خسائر بشرية فى القصف الصاروخى الأيراني على قاعدتين عسكريتين عراقيتين فى العراق.


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