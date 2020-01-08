ترامب: لم تقع خسائر بشرية أمريكية أو عراقية خلال القصف الإيرانى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية أو العراقية لم تتكبد أى خسائر بشرية فى القصف الصاروخى الأيراني على قاعدتين عسكريتين عراقيتين فى العراق.