 وكالة فارس: القصف الصاروخي الإيراني على عين الأسد أسفر عن سقوط 80 قتيلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة فارس: القصف الصاروخي الإيراني على عين الأسد أسفر عن سقوط 80 قتيلا

طهران - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 9:21 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 9:21 ص

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء صباح اليوم الأربعاء أن القصف الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق، أسفر عن سقوط 80 قتيلا.

ولم توضح الوكالة جنسيات القتلى، كما لم يرد تأكيد رسمي.

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