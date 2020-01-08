إسرائيل تكشف عن تطوير منظومة ليزر حديثة لاعتراض الصواريخ والقذائف

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها على وشك استكمال تطوير منظومة حديثة لاعتراض الصواريخ بواسطة أشعة الليزر.

وقال البريجادير يانيف روتيم، من وزارة الدفاع، إن المنظومة سوف تستخدم أيضا لاعتراض قذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات، وستحسّن من أداء قوات الدفاع الجوي في مهامها القتالية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأضاف أن المنظومة ستكون مكملة لمنظومة القبة الحديدية نظرًا لعجزها عن اصابة صواريخ واسقاطها في الحالات التي تسود فيها أحوال جوية غائمة أو عاصفة ترابية .

ومن أبرز مميزات هذه المنظومة، انخفاض تكاليف تشغيلها في كل عملية اعتراض، وذلك مقارنة بالتكاليف العالية لاستخدام منظومة القبة الحديدية والتي بلغت العام الماضي نحو مليار شيقل.

وترجح مصادر في الوزارة أن اختبار المنظومة سيبدأ في النصف الثاني من العام الجاري على أن يتم تشغيلها في مطلع السنة المقبلة.