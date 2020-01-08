مصادر لرويترز: إيران تعمدت عدم إصابة الجنود الأمريكيين في العراق

قالت مصادر حكومية أمريكية وأوروبية مطلعة على تقديرات المخابرات إن من المعتقد أن إيران سعت عمدا إلى تجنب وقوع أي خسائر في صفوف الجنود الأمريكيين خلال قصفها الصاروخي لقواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق ردا على قتل أمريكا لقائد عسكري إيراني.

وأضافت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها يوم الأربعاء أن من المعتقد أن الإيرانيين تعمدوا أن تخطئ الهجمات القوات الأمريكية للحيلولة دون خروج الأزمة عن نطاق السيطرة مع توجيه رسالة عن قوة العزم لدى إيران.

وقال مصدر في واشنطن خلال الليل إن الدلائل الأولية تشير إلى عدم سقوط قتلى في صفوف الأمريكيين بعد الضربات التي تعرضت لها قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في أربيل. وأحجم مسؤولون أمريكيون آخرون عن التعليق.

وقالت ثلاثة مصادر إنه يُعتقد أن إيران حاولت ضرب أجزاء معينة بالقاعدتين لتقليل الخسائر البشرية إلى أدنى حد ولتفادي قتل أمريكيين على وجه الخصوص. وأضافوا أن التقدير تضمن بعض معلومات المخابرات من داخل إيران تؤكد طبيعة خطة الهجوم.

وقال مصدر أمريكي ”أرادوا الرد مع عدم التصعيد بشكل يقترب من اليقين“.

ولم يرد البيت الأبيض بشكل فوري على طلب للتعليق.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران اتخذت ”إجراءات متناسبة“ في إطار الدفاع عن النفس ولا تسعى للحرب مع الولايات المتحدة.