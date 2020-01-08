النفط يهبط مع انحسار القلق بشأن ضربة إيران الصاروخية

نزلت العقود الآجلة لخام برنت أمس عن ذروة أربعة أشهر التي بلغتها في بداية لجلسة التداول عقب هجوم صاروخي شنته إيران على القوات الأمريكية في العراق بعد أن بدا أنه لن يؤثر على البنية التحتية للنفط أو تدفقات الخام.

بدا أيضا أن تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجية إيران تشير إلى مرحلة من الهدوء المؤقت.

وقال محللون إن نظرة أسواق النفط ظلت منصبة على أن أهداف هجوم يوم الأربعاء عسكرية، وليست منشآت في قطاع النفط.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت متراجعة 60 سنتا بما يعادل 0.88 بالمئة إلى 67.67 دولار للبرميل، بعد أن نزلت أكثر من دولار. وفي التعاملات المبكرة امس ، بلغت العقود أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر عند 71.75 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.47 بالمئة إلى 61.78 دولار للبرميل. وبلغت العقود في وقت سابق 65.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل .