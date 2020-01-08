نتنياهو: قاسم سليماني كان مسؤولا عن قتل الأبرياء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن «قاسم سليماني كان مسؤولًا عن قتل عدد لا يحصى من الأبرياء، وأدى إلى زعزعة الاستقرار في دول كثيرة».

وأضاف «نتنياهو»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن «قاسم سليماني زرع على مدار عشرات السنين الخوف والحزن، وخطط لتنفيذ أشياء أسوأ بكثير».

وتابع: «أهنئ الرئيس ترامب على عمله السريع والشجاع والحازم ضد كبير الإرهابيين هذا، الذي كان المخطط والمحرك وراء الإرهاب الإيراني في كل أنحاء الشرق الأوسط والعالم، وهذا ما يعتقده زعماء كثيرون في المنطقة».

وأشار إلى أنه «من المهم جدًا القول بإن إسرائيل تقف تمامًا إلى جانب الولايات المتحدة، وأود أن أقول ما قلته مرت عديدة وأكرر ذلك اليوم، لا صديقة أفضل لأمريكا من إسرائيل، ولا صديقة أفضل لإسرائيل من الولايات المتحدة».

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

ومن جانبها، شنت إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، هجمات بالصواريخ الباليستية على قواعد أمريكية بالعراق.





كان قاسم سليماني مسؤولا عن قتل عدد لا يحصى من الأبرياء. إنه أدى إلى زعزعة الاستقرار في دول كثيرة.



إنه زرع على مدار عشرات السنين الخوف والبئس والحزن وخطط لتنفيذ أشياء أسوأ بكثير. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 8, 2020